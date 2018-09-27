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ATM’de bulduğu binlerce lirayı sahibine teslim etti

Giriş Tarihi: 27.9.2018
ATM’de bulduğu binlerce lirayı sahibine teslim etti
ADANA'DA bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) 7 bin 800 TL bulan taksi şoförü Abdullah Öngüç (25), parayı uzun uğraşlar sonucu sahibine teslim etti. Olay, bulunan Türkkuşu Kavşağı'ndaki bir bankanın ATM'sinde meydana geldi. Taksi şoförü Abdullah Öngüç, kartını ATM'ye yerleştirmeye çalıştığında başarısız oldu. Bir süre sonra da ATM'den 7 bin 800 TL ödeme yapıldı. Parayı sahibine teslim etmek isteyen Öngüç, bankanın öğle tatilinde olması nedeniyle kimseyi bulamayınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi, Öngüç'le birlikte bankanın açılmasını bekledi. Banka henüz açılmadan şubenin önüne gelen erkek kuaförü Serhan Gök, paranın kendisine ait olduğunu belirtip, miktarını söyledikten sonra Öngüç'ten parasını teslim aldı. Öngüç teşekkür etti.
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ATM’de bulduğu binlerce lirayı sahibine teslim etti
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