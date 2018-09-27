Azmettiricilikle suçlanan hala tahliye edildi

Adana
'da 10 yıl önce işlenen cinayetin intikamı için öldürüldüğü öne sürülen büfeci Seydi Özacar'ın (46) katil zanlıları 2'si tutuklu, 11 sanığın yargılamasına devam edildi. Azmettiricilikle suçlanan hala Gülhan Alpaslan, "Haksız yere buradayım. Yeğenimi öldürmek için azmettirmedim" dedi. Mahkeme, Gülhan Alpaslan'ı imza ve yurtdışı yasağı ile tahliye etti. Sardar Alpaslan'ın (26) tutukluluk halinin devamına karar verildi. BORÇ YÜZÜNDEN CİNAYET
İlk olay, 10 yıl önce meydana geldi. İddialara göre Seydi Özacar'ın kardeşi Fırat Özacar (40) Tuncay Kartal'a 50 lira borç para verdi. Kartal, borcunu ödemedi. Bu nedenle Fırat Özacar, Tuncay Kartal'a, "Borcunu çok geciktirdin. 50 değil, 70 lira vereceksin" dedi. İki kişi arasında kavga çıktı. Fırat Özacar tabancayla Tuncay Kartal'ı öldürmek isterken yanındaki kardeşi Mehmet Kartal'ı öldürdü. Fırat Özacar 16 yıl hapse mahkum edildi. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. İddianamede, 13 Mayıs' 2017'de Hasret Büfe'de Seydi Özacar cinayetinin, 10 yıl önce borç yüzünden Fırat Özacar tarafından öldürülen Mehmet Kartal'ın çocukları Serdar ve Aziz Kartal (24) tarafından intikam için işlendiği belirtildi. Savcı, şüphelilerin annesi ve 2 halasının azmettirici olduğuna dikkat çekti. 1'i tutuklu 2 kardeş hakkında "kan gütme saiki öldürme"den dava açıldı. Diğer sanıklar hakkında ise müebbet ve 5'er yıla kadar hapis istendi. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine devam edildi. Gülhan Alpaslan, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, kimseyi cinayeti azmettirmediği ileri sürerek tahliyesini ve beraatini talep etti. Serdar Kartal'da cinayetini tesadüf sonucu meydana geldiğini, kan gütme olmadığını öne sürdü. Ölenin yakınları ise, kan gütme saiki ile işlendiğini belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, halanın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.