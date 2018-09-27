Bilim insanlarından yeni buluş

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Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi (DESAM) ve Eczacılık Fakültesi önemli bir araştırmaya imza atarak Kuzey Kıbrıs'ta bulunan "Kekik, Çiğ Badem ile Molohiya"nın "Mide Hastalıkları" ile "Kanser
" tedavisinde eczacılıkta kullanılabileceğini ortaya koyan çalışmalar yaptılar. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin Kıbrıs Adasına özgü bitkilerin Eczacılıkta Değerlendirilmesiyle ilgili destek verdiği üç projenin mide hastalıkları ve kanser hastalıkların tedavisi üzerinde önemli bulgular gözlemlediği belirtildi. Yapılan çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan kekikten elde edilen yağın mide hastalıklarına neden olan bakteriyi öldürdüğünü, Badem Yağının kolon kanserini önleme ve metastazları engellemede etkili olduğunu, Molohiya bitkisinin ise kolon kanser hücrelerinde etkili olduğu saptandığı kaydedildi.