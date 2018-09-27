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BlacKkKlansman’ın ilk gösterimi yapıldı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
BlacKkKlansman’ın ilk gösterimi yapıldı
GERÇEK bir hikâyeden uyarlanan Amerikan yapımı dram ve suç filmi BlacKkKlansman'ın Türkiye'deki ilk gösterimi, 25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezindeki Avşar Sinemasında gerçekleşti. BlacKkKlansman'ın gösterimine, ve Onur Saylak gibi ünlü oyuncular katıldı. Özgür ve Saylak, Türkçe karşılığı "Karanlıkla Karşı Karşıya" olan BlacKkKlansman'ın gösterimi öncesi ve sonrasında, çevrelerini saran hayranlarıyla bir süre sohbet edip, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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BlacKkKlansman’ın ilk gösterimi yapıldı
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