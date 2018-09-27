Doların turşusunu kurarak tepki gösterdi

GAZİANTEPLİ
para koleksiyoncusu döviz
ini bozdurmayanlara tepki göstererek, doların turşusunu kurdu. Gaziantep Devri Para Müzesi işletmecisi Esat Kaplan, döviz kurlarındaki dalgalanma sonrası euro ve dolarını bozdurmayanlara ilginç bir tepki gösterdi. Kaplan, müzesindeki dolarların turşusunu kurarak, herkese dövizlerini bozdurması çağrısında bulundu. Kaplan, "Doların turşusunu mu kuracaksınız" diyerek, ülke ekonomisine destek amacıyla herkesin dövizini bozdurmasını istedi. Esat Kaplan, doların sadece Türkiye'de değil tüm dünyada tepki aldığını belirterek, "Dolar dünya parası olmamalıdır. Türk milleti olarak inşallah bunu başaracağız. Ben de dolarını bozmayan vatandaşlara sesleniyorum, siz de dövizinizi bozdurun, ülkemizin parasına yönelin, üretimimize sahip çıkalım" diye konuştu.