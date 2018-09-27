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Kupada da Şimşek

Demirspor teknik adamı Hakan Kutlu, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirterek, “kupa maçları önemli ancak kupayı almak gibi bir hedefimiz yok” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2018
Kupada da Şimşek
Spor Toto 1. Lig'de fırtına gibi esen Demirspor çıkışını Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda gösterdi. Sahasında Yeni Orduspor'u 2-1 mağlup eden mavi-lacivertli ekip tur heyecanını taraftarına yaşattı. Teknik direktör Hakan Kutlu, "Kupa maçları bizim için önemli ama kupa alma gibi bir hedefimiz yok. Lig şampiyonluğu, bir üst lig hedefimiz var. Kupayı alanı üst lige çıkartmıyorlar" dedi. Teknik patron Kutlu, "Oyuncular ne kadar uğraşırlarsa, kafaların bir yerinde konsantre sıkıntısı yaşıyorlar. İlk yarı da bunun dağınıklığı içerisindeydi takımımız. Kendi hatamızda çıkarken kaptırdığımız bir toptan gol yedik. İlk yarı o dağınıklığı üzerimizden atamadık. Maçın ikinci yarısında biraz daha fazla konsantre üstte çekti oyuncularımız. Kazandık. Mutluyuz" şeklinde konuştu.
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Kupada da Şimşek
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