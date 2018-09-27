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Lezzet festivali için geri sayım sürüyor

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Lezzet festivali için geri sayım sürüyor
ADANA Valiliği himayesinde 'Gelenekselin Gücü Adına' temasıyla düzenlenecek olan Lezzet Festivali'nin hazırlıklarında gelinen aşama Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında düzenlenen toplantı ile değerlendirildi. Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz ile festivalin yürütme kurulu üyeleri katıldı. Geçen yıl büyük ilgi gören festivalin bu yıl çok daha renkli görüntülere sahne olabilmesi için yapılan hazırlıkların detayları ile ele alındığı toplantıda, festival hazırlıklarının son sürat devam ettiğini belirten Vali Demirtaş; Adana'nın en "yerel" ve en "geleneksel" mutfak kültürünü Türkiye'ye ve tüm dünyaya tanıtacaklarını dile getirerek çalışmalarından dolayı yürütme kuruluna teşekkür etti.
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Lezzet festivali için geri sayım sürüyor
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