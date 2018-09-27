Maisonette Gaziantep’te mağaza açtı

SANKO
Holding'in, ev tekstili sektöründeki dünya markası olan Maisonette, Gaziantep
'teki ilk mağazasını, organize sanayi bölgesinde açtı. SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, üretilen havlu ve bornozların, Maisonette markası ile ABD ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç edildiğini söyledi. Yerli ürün kullanmaya dikkat çeken Konukoğlu, "Türkiye'nin ekonomik yönden ayağa kalkabilmesi ve daha ileriye gidebilmesi ve çalışanların işsiz kalmaması için yerli üretimin tercih edilmesi çok önemli." dedi. Bugüne kadar Maisonette ürünlerinin tamamını ihraç ettiklerini, sadece internet üzerinden fabrikadan tüketiciye satış olduğunu anımsatan Konukoğlu, "Artık yurt içinde de varız. Gaziantep ve Türkiye haklından isteğim tasarrufa dikkat etmeleri. Mümkün olduğu kadar tasarrufu ön planda tutalım. Bu devir tasarruf devri. Aynı zamanda kullandığımız ürünlerin yerli ürün olmasını, mümkünse kendi şehrimizdeki ürünleri, mümkün değilse Türkiye'de üretilen ürünleri kullanmanın yoluna bakalım. Buna özellikle çok dikkat edelim" dedi. Yerli üretimi destekleyen, yerli ürünleri tercih eden ülkelerin kalkındığına işaret eden Konukoğlu, Şunları söyledi. "Artık her millet kendi ülkesinin ürünlerini kullanma çabası içerisinde. Biz ize kendi ürünlerimizi değil, ithal ürünleri kullanmak için ısrarcı şekilde çaba sarf ediyoruz. Türkiye'nin ekonomik yönden ayağa kalkabilmesi ve daha ileriye gidebilmesi ve çalışanların işsiz kalmaması için yerli üretimin tercih edilmesi çok önemli. Ne kadar üretim olursa bu ülkeye faydası olacaktır. Ne kadar yerli ürün kullanabiliriz diye kendimizi sorgulamamız gerekiyor."