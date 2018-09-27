Öğrencilerden Başkan Erkoç’a ödül

KAHRAMANMARAŞ
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'u 'Yılın Belediye Başkanı' seçti. Lisede düzenlenen programa katılan Başkan Erkoç burada çiçekle karşılandı. Başkan Erkoç'un plaketini Okul Müdürü Samittin Tunç verdi. Erkoç öğrencilere teşekkür ederek, ülkenin geleceği için gençlerin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. GENÇLERE VE EĞİTİME ÖNEM
"Biz büyük bir medeniyetin mirasçılarız" diye konuşan Erkoç, "Omuzlarımızda tarihten gelen bir misyon var. Bunu biz inkar edemeyiz, bunu biz yok sayamayız. Bu tarihi misyonu bizler ve sizler geleceğe taşımak zorundayız. Bu yüzden gençlere ve eğitime çok büyük önem veren biriyim" şeklinde konuştu. ONLARIN İKİNCİ VELİSİYİZ
Başkan Erkoç, "Eğitim bizim belediye yasamızda direkt olarak sorumluluğumuzda değil ama bu vicdanen manevi sorumluluğumuzda olduğuna inandığımız için 'Biz öğrencilerimizin ikinci velisiyiz' dedik yola çıktık. Eğitime çok büyük katkılar sunarak okullar yapıyoruz. Şehrimizin doğusunda, 300 yatak kapasiteli yurt binası ile spor salonları gibi büyük bir eğitim kompleksi inşa ediyoruz" dedi. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi olarak STEM Merkezini kurduklarını ve okullarda bilim sınıflarını kurmaya başladıklarını kaydeden Başkan Erkoç, "Şimdi bir Bilim Kıraathanesi yapıyoruz. Milli Eğitim'le beraber okullarda bilim sınıfları oluşturuyoruz. Hocalarımızla birlikte görüşerek alt yapı konusunda ne gibi eksikler var ise hepsini yapacağız" dedi.