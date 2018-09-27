Okul servislerine sıkı denetim

Adana
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kurdukları özel ekiplerle okul servislerine her gün denetleniyor. Okula gidiş ve çıkışlarda kentin çeşitli yerlerinde yapılan uygulamalarda eksikleri bulunan servis araçları ve şoförlere trafik polisleri tarafından kurallara uymadıkları gerekçesiyle cezalar yazıldı. 15 BİN LİRA CEZA YAZILDI
Her gün çeşitli noktalarda uygulama yapan polislerin dünkü noktası Çukurova ilçesi Süleyman Demiral Bulvarı oldu. Uygulamaya Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Uygulama 4 araca belediyeden izin almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 7 sürücüye fazla yolcu bulundurmaktan, 8 sürücüye de trafik kurallarına uymamaktan dolayı toplam 15 bin lira para cezası kesildi. 'ARALIKSIZ DEVAM EDECEK'
TRAFIK Denetleme Şube Müdürüne de uygulama konusunda talimatlar veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Öğrencilerimizi huzur ve güven içerisinde servis araçları ile yolculuk yapmalarını sağlamak bizlerin görevi. Bu nedenle okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerimiz yıl boyunca aralıksız devam edecektir. Emniyet olarak öğrencilerin güvenliği için üst seviyede önlemler alınmıştır" dedi.