Şehit kızına polis üniforması

ADANA
Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Van'da 6 yıl önce şehit edilen polis memuru Tuncay Akyüz'ün kızına polis üniforması hediye etti. Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız, Akyüz'ün merkez Çukurova ilçesindeki evinde, şehidin eşi Kübra Akyüz ile 6 yaşındaki kızı Ravza Akyüz ve diğer yakınlarıyla görüştü. Selami Yıldız, burada yaptığı konuşmada, vatanı uğruna fedakarca görev yaparken şehit düşenler ile gazilerin ve görev malullerinin çocuklarının yalnız olmadıklarını göstermek adına ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Devletin, şehit çocuklarının anne ve babalarına olan minnettarlığını hissettirmek amacıyla buradayız" ifadesini kullandı.