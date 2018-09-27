Şehit Özalkan’ın vasiyeti Erdemli’de yerine getirildi

"Şehit olursam devletin bana vereceği parayla anaokulu yaptırın" diyerek vasiyet bırakan Afrin şehidi Ankaralı Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetini Mersin
'in Erdemli ilçesi Belediye Başkanı Mükerrem Tollu yerine getirdi. Başkan Tollu yeni anaokulu ve bakımevine şehit Özalkan'ın adını verdi. "GURUR YAŞIYORUZ"
Şehit Musa Özalkan Kreş ve Anaokulu'nda eğitim gören miniklerle biraraya gelen başkan Tollu, "Bu ülke bu günlere kolay gelmedi. Dün bu vatan için binlerce şehit verdik ve yine yakın tarihimizde Afrin'de Musa Özalkan kardeşimizi şehit verdik. Ruhu şad mekanı cennet olsun. Şehidimizin vasiyetini yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi. "HER TÜRLÜ İMKAN VAR"
Erdemli için Erdemli için çok ciddi bir eksikliği daha giderdiklerini kaydeden Tollu, "Kreşimizde çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirip Kur-an'ı Kerim ve İngilizce eğitim desteğini alacaklar. Çocuklarımız spor, yüzme, resim ve psikologlar ile birlikte diyetisyenler gözetiminde her türlü imkândan faydalanacaklar. İngilizce, Rusça ve Arapça eğitimiyle beraber toplamda 3 yabancı dil eğitimi alacaklar" diye konuştu. ŞEHİDİN VASİYETİ
"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Tela Fer'deki Türkmen Bala'lar için anaokulu ve kreş veya kültür merkezi devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir. Aileme iletirsin telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."