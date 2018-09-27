Şehitkâmil’de yeni dönem spor okullarına büyük ilgi

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aziantep Şehitkamil Belediyesi'nde sportif faaliyetler mevsim farkı gözetmeksizin büyük ilgiyle devam ediyor. Yaz tatili süresi boyunca on binlerce öğrenciyi ağırlayan spor okulları ve gençlik kampları faaliyetlerine yeni eğitim-öğretim döneminde de hız kesmeden devam ediyor.
30 Eylül tarihine kadar devam edecek olan spor okulu kayıt kabulü sürecinin ardından katılımcı öğrenciler, 2 farklı etapta 6 aylık dönemde eğitim görecek, kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Her yıl 15 binin üzerinde genci ağırlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında
ise liseli ve üniversiteli öğrenciler; heyecan, adrenalin ve mutluluk dolu anlar yaşamaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
, farklı branşlarda düzenlenen spor okulu çalışmalarıyla 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını sporla buluşturduklarını ifade etti.