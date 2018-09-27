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Şehitkâmil’de yeni dönem spor okullarına büyük ilgi

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Şehitkâmil’de yeni dönem spor okullarına büyük ilgi
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nde sportif faaliyetler mevsim farkı gözetmeksizin büyük ilgiyle devam ediyor. Yaz tatili süresi boyunca on binlerce öğrenciyi ağırlayan spor okulları ve gençlik kampları faaliyetlerine yeni eğitim-öğretim döneminde de hız kesmeden devam ediyor. 30 Eylül tarihine kadar devam edecek olan spor okulu kayıt kabulü sürecinin ardından katılımcı öğrenciler, 2 farklı etapta 6 aylık dönemde eğitim görecek, kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Her yıl 15 binin üzerinde genci ağırlayan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında ise liseli ve üniversiteli öğrenciler; heyecan, adrenalin ve mutluluk dolu anlar yaşamaya devam edecek. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, farklı branşlarda düzenlenen spor okulu çalışmalarıyla 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını sporla buluşturduklarını ifade etti.
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Şehitkâmil’de yeni dönem spor okullarına büyük ilgi
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