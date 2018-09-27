Şehitkâmil’de yeni dönem spor okullarına büyük ilgi

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Şehitkamil Belediyesi'nde sportif faaliyetler mevsim farkı gözetmeksizin büyük ilgiyle devam ediyor.30 Eylül tarihine kadar devam edecek olan spor okulu kayıt kabulü sürecinin ardından katılımcı öğrenciler, 2 farklı etapta 6 aylık dönemde eğitim görecek, kültürel ve sosyal etkinliklere katılacaklar. Her yıl 15 binin üzerinde genci ağırlayanise liseli ve üniversiteli öğrenciler; heyecan, adrenalin ve mutluluk dolu anlar yaşamaya devam edecek., farklı branşlarda düzenlenen spor okulu çalışmalarıyla 4 mevsim boyunca öğrenci gruplarını sporla buluşturduklarını ifade etti.