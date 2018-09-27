Senevi, Yeşilçam’ı evinde yaşatıyor

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küçük yaşlardan bu yana biriktirdiği film, afiş ve sinema makineleriyle evine müzeye dönüştüren emekli sinema makinisti Sabri Şenevi (63), eski makinelerle film gösterimleri de yaparak Yeşilçam'ı günümüzde yaşatıyor. Şenevi, sinemayla ilk kez babasının sayesinde henüz 10 yaşındayken 1965 yılında Tarzan filmini izleyerek tanıştığını söyledi. Topladığı film parçalarını görselleştirmek için yöntemler geliştirdiğini kaydeden Şenevi, "Film şeridini ilk kez içi su dolu sürahinin arkasına tutunca görselleştirdim. Daha sonra mercek arayışına girdim. Ampulü su doldurup bir süre gaz lambasının ışığıyla film karelerini görebildim. Daha sonra bunu gün ışığıyla yaptım" diye konuştu. Şenevi, gelişen teknoloji ve sinemanın dijitalleşmesiyle eski sistemlerin artık kullanılmadığını ancak 53 yıldır biriktirdiği materyallerle özellikle Yeşilçam'ı Seyhan ilçesindeki Ali Dede Mahallesi'ndeki evinde yaşattığını vurgulayarak, "Amacım bizden sonraki nesillere eski sinemayı, Yeşilçam'ı ve eski sanatçıları tanıtmak" dedi.