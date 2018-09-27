Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programına YÖDAK’tan Onay

YAKIN
Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı, Yükseköğretim Planlama, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay alarak yeni eğitim yılına başlıyor. Bilimsel araştırmayı ve akademik çalışmaları kendisine öncelikli bir hedef olarak benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi
'nin bu amaç doğrultusunda alanda uzman kişilerin yetiştirilmesine katkı koymak amacı ile Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının tüm altyapı hazırlıklarını tamamlayarak YÖDAK tarafından onay aldığı belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının açılmasının bir ihtiyaç olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sağsan, "öğretim ve bilimsel araştırmanın üniversite eğitimi için ayrılmaz iki unsur olduğunu ve ikisinin birbirini tamamladığından yola çıkarak, gerek öğretim sürecinin kalitesinin artırılması ve gerekse akademik araştırma sürecinin derinleştirilmesi bakımından Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programının açılması bir ihtiyaç olmuştur" dedi.