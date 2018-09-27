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Suriyeli’nin aracından 45 bin lira çalındı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Suriyeli’nin aracından 45 bin lira çalındı
ADANA'NIN merkez Seyhan ilçesinde park halindeki bir kamyonetten 45 bin lira çalındı. Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir bankadan 57 bin lira çeken Suriyeli Ammar Dadıkhı, 31 AAL 758 plakalı kamyonetle Vedat Dalokay Hal Kompleksine gitti. Yanına 12 bin lira alarak borcunu ödemek için ticaret yaptığı iş yerine uğrayan Dadıkhı, paranın kalanını aracında bıraktı. Dadıkhı, döndüğünde kamyonetinin camının kırılarak 45 bin lirasının çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, incelediği güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin takip ettiği Dadıkhı'nın iş yerine girmesinin ardından kamyonetten parayı çaldığı ve sahte plakalı bir otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Suriyeli’nin aracından 45 bin lira çalındı
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