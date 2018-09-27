Tahtacı Ayşe’nin zor mesaisi

ADANA'NIN
Pozantı ilçesinde yaşayan ve ekmeğini ormandan çıkartan "tahtacılar" arasında yer alan 3 çocuk annesi Ayşe Çakır, zorlu mesaisindeki çalışma azmiyle takdir topluyor. Ormanlarda ağaç keserek geçimini sağlayan ve çadırlarda kalan "tahtacılar", ekmek parası için zorlu mesleklerini sürdürüyor. Adlarını yüzlerce yıldır sürdürdükleri orman işçiliğinden alan "tahtacılar", özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin yüksek kesimlerinde ağaç kesimi işleri yaparak geçimlerini sağlıyor. Toros Dağları'nın eteklerinde bulunan Adana
'nın Pozantı ilçesindeki "tahtacılar"dan Çakır ailesi de ekmeğini ormandan çıkartıyor. 42 yaşındaki üç çocuk annesi Ayşe Çakır, elindeki motorlu testereyle ağaçları deviriyor. Ailesiyle ormanda kurdukları çadırda gün doğumuyla uyanan ve kahvaltının ardından katırlarıyla yola koyulan Çakır, motorlu testeresiyle Orman İşletme Müdürlüğünün daha önce belirlediği ağaçların kesimini yapıyor. Dev ağaçları devirmesinin ardından belirlenen ölçülerde parçalara bölen Çakır, daha sonraları bunları katırlara yükleyerek istiflendiği alanlara taşıyor. Eşiyle günde 30 ağacın kesimini yapan Çakır, havanın kararmasıyla çadırına dönüp dinleniyor.