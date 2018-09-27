Türk hokeyinin yıldızları

TÜRKIYE
Hokey Federasyonu, gençlere yönelik geliştirdiği Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle yetenekli isimleri hokeye kazandırmak için atağa kalktı. Federasyon Başkanı Sadık Karakan ilk etapta pilot iller olarak seçilen yedi ilde gerçekleştirilecek çalışmaların önümüzdeki süreçte bütün Türkiye'ye yayılacağını da açıkladı. BAŞKAN
Karakan, "Hokey Yıldızlarını Keşfediyor projesiyle 2002-2009 doğumlu yetenekli gençleri branşımıza kazandırıp, gelişimlerini takip ederek elit sporcu sayımızı arttırmayı hedefliyoruz. Hokeyin yaygın olmadığı illerde hokey gelişim antrenörlerimizi okullara göndererek gençlerimize temel hokey eğitimi veriyoruz" dedi. UYGULAMAYA
konulan projenin ilk ayağının 7 ili kapsadığını dile getiren Karakan, "Bir hafta boyunca bir çok okulda gerek beden eğitimi öğretmenlerimize gerekse sporcularımıza hokey eğitimi veriyoruz. Projemizin devamında ise İstanbul
, Samsun
, İzmir
, Sakarya
, Bursa
, Aydın
, Mersin
, Eskişehir
ve Kırklareli
illerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.