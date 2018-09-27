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Veliler yardımcı kitap alırken zorlanıyor

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Veliler yardımcı kitap alırken zorlanıyor

Okullar açıldı sorunlar başladı.
Malum kitapları artık devlet veriyor.
Ama sene başında yardımcı kitap istekleri var.
Murat Ümranlıoğlu, "Daha çocuklar kitapların kapaklarını açmadan yardımcı kitaplar isteniyor.
Alan var, alamayan var.
Gerekli olmayan yardımcı kitapları almayalım.
Devletin verdiği ders kitaplarında yeterince bilgi var.
Yardımcı kitapları anlaşmalı yerlerden alma zorunluluğu getirmişler.
Bu duruma çözüm bulunmalı" dedi.
Okullar başlayalı gerçekten bir hafta oldu, yardımcı ders kitapları bu kadar acil mi?
Yoksa kitapçıyla ortak mısınız?
Bu konuya çözüm bulmalı..
Kolay değil dünyanın parası isteniyor.

***

Park hala tamamlanmadı

YÜZÜNCÜ Yıl Mahallesi'nde Ali İhsan Gözübatık ve 14 nolu çocuk parkı ile ilgili yazıma Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Serdar Bican yanıt vermişti.
Bican, parkın en kısa zamanda tamamlanacağını belirtmişti.
Dün arayanlar parkın yeniden yarım kaldığını belirtti.
Merak ettim.
Ne oldu da park tamamlanmadı.
Neden tamamlanmadı?
Verdiğin sözü tut Serdar Bey.
Yoksa Soner Başkanı arayacağım haberin olsun…

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Veliler yardımcı kitap alırken zorlanıyor
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