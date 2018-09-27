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Yavru köpeğin yaralarını sağlık ekipleri sardı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Yavru köpeğin yaralarını sağlık ekipleri sardı
MERSIN'IN Erdemli ilçesinde, yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü orman da alevlerin arasından kurtarılan köpeğin patilerindeki yaraları sağlık ekipleri sardı. Çerçili Mahallesi'ne bağlı Süpürgelik mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 3 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın sırasında alevler içinde mahsur kalan bir köpek de ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralı hayvana, yangın alanında bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yanıklar oluşan patileri sarılan köpek, bakımını üstlenen Çerçili Mahalle Muhtarı Osman Ersin'e teslim edildi.
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Yavru köpeğin yaralarını sağlık ekipleri sardı
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