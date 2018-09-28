“Gülen kalplerin her zaman yanındayız”

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Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin
Şubesi tarafından Kazanlı Mahallesinde maddi durumu yetersiz olan öğrencilere kıyafet, ayakkabı, çanta, kırtasiye yardımı yapıldı. Muhtar ve okul aile birlikleri ile koordineli bir çalışma yapan ASKON Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan törene katılarak minik kalplerin yüzünü güldürdü. Geleceğimiz teminatı olan çocuklarımın doğru eğitim ve iyi eğitim olanakları sağlamak için desteğe devam edeceklerini belirten Başkan Arslan, " İyi bir birey için eğitim şart ama bunun için imkanlarında iyileşmesi gerekiyor bunun içinde elimizden geldikçe çok çalışacağız. Gülen kalpler bizlere büyük güç verdi" şeklinde konuştu.