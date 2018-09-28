Melih ABİ: Halkın sağlığı ile oynayan fırınlar denetlensin

Ceyhan'dan ekmek şikayeti var.

Ne olduysa Ceyhan'da üretilen ekmekler yenmiyor.

Çünkü unlar kalitesiz.

Ceyhan halkı Fırıncılar Odası'na başvurmuş.

Yetkililer de kalitesiz un kullanıldığını söylemiş.

Bu fırıncı esnafı milletin ekmeğiyle oynamayı ne zaman bırakır bilmiyorum.

Ayıptır, günahtır!

Vatandaşın sağlığıyla oynamayın kardeşim.

Kalitesiz undan ekmek mi üretilir?

Özellikle bunu yaptığınızı biliyorum.

Zabıta ne iş yaparsın?

Denetle fırınları.

Milletin sağlığıyla niye oynatıyorsun.

Ceyhan halkı ağız tadıyla bir ekmek yesin.

Ceyhan Belediye başkanı Ali Alper Boydak sende müdahale et kardeşim…

***

Yanan molozların dumanı mahallenin nefesini kesiyor



BURASI Koza Mahallesi.

Dere kenarında ekipler çöpleri getirip yakıyormuş.

Alaattin Demir, bize fotoğraf çekip atmış.

Çöplerin yakılması ile çıkan duman çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

İnsanlar nefes alamıyor.

Bence çöpler mahalleden uzak bir yerde yakılmalı.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi yanan çöplerin dumanı mahalleyi sarıyor.