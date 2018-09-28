Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Melih ABİ: Halkın sağlığı ile oynayan fırınlar denetlensin

Melih ABİ: Halkın sağlığı ile oynayan fırınlar denetlensin

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Melih ABİ: Halkın sağlığı ile oynayan fırınlar denetlensin

Ceyhan'dan ekmek şikayeti var.
Ne olduysa Ceyhan'da üretilen ekmekler yenmiyor.
Çünkü unlar kalitesiz.
Ceyhan halkı Fırıncılar Odası'na başvurmuş.
Yetkililer de kalitesiz un kullanıldığını söylemiş.
Bu fırıncı esnafı milletin ekmeğiyle oynamayı ne zaman bırakır bilmiyorum.
Ayıptır, günahtır!
Vatandaşın sağlığıyla oynamayın kardeşim.
Kalitesiz undan ekmek mi üretilir?
Özellikle bunu yaptığınızı biliyorum.
Zabıta ne iş yaparsın?
Denetle fırınları.
Milletin sağlığıyla niye oynatıyorsun.
Ceyhan halkı ağız tadıyla bir ekmek yesin.
başkanı Ali Alper Boydak sende müdahale et kardeşim…

***

Yanan molozların dumanı mahallenin nefesini kesiyor

BURASI Koza Mahallesi.
Dere kenarında ekipler çöpleri getirip yakıyormuş.
Alaattin Demir, bize fotoğraf çekip atmış.
Çöplerin yakılması ile çıkan duman çevre sakinlerini rahatsız ediyor.
İnsanlar nefes alamıyor.
Bence çöpler mahalleden uzak bir yerde yakılmalı.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi yanan çöplerin dumanı mahalleyi sarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Melih ABİ: Halkın sağlığı ile oynayan fırınlar denetlensin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN