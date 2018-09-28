Ovada sulanmayan toprak kalmayacak

Hatay'daki 120 bin dönüm araziyi sulama kapasiteli Tahtaköprü Barajı'ndan, Menzelet Kılavuzlu Projesi ile 480 bin dönüm arazi sulanabileceği belirtildi. Baraj çevresindeki çalışmaları yerinde inceleyen bulunan Devlet Su İşleri 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Tahtaköprü Barajı'nın üst kotunu 9 metre yükselterek 180 milyon metreküp toplanan suyu, 326 milyon metreküpe çıkaracaklarını söyledi. 120 BİN DÖNÜM
Bu sayede 120 bin dönüm olan sulama kapasitesinin 480 bin dönüme çıkacağını belirten Ekinci, şunları söyledi: "Yani su miktarını iki kat arttırıyoruz, sulanacak sahayı 4 katına çıkarmış oluyoruz. Bunu da bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl bu projeyi bitirerek yöre çiftçimizin hizmetine sunacağız. Proje bedeli toplam 70 Milyon lira civarında olacak." 2019 YILI İÇERİSİNDE
Çalışmaları izlemek üzere bölgeye gelen AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler ve milletvekilleri Sabahat Özgürsoy Çelik ile Hüseyin Yayman, 2019 yılı içerisinde çalışmaların biteceğini belirterek bu sayede sulanabilir alan sayısının 4 katına çıkacağını belirtti. Yayman, bölgedeki çalışmaların hızlı bir biçimde devam ettiğini belirtti. DÖRT KATINA ÇIKACAK
Yayman, "Tahtaköprü Barajı sadece siyaset kurumunun değil her kesimin meselesidir. Bugün burada il başkanımız, vekilimizle beraber DSİ Adana
Bölge müdürümüzü ve Hatay DSİ müdürümüzle projeyi yerinde inceledik. Barajın su tutma kapasitesi 2 katına, sulanabilir arazi miktarı 4 katına çıkacak. Bu proje tamamlandığında Amik ovasında sulanmayan toprak kalmayacak" dedi.