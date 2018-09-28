Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Özgecan Kupası sahibini buldu

Özgecan Kupası sahibini buldu

Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası’nda heyecan dindi. OGM Ormanspor şampiyon oldu

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Özgecan Kupası sahibini buldu
Mersin'de düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası tamamlanırken, OGM Ormanspor şampiyonluğa ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Çukurova Basketbol ile OGM Ormanspor karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı 70-63 kazanan OGM Ormanspor, turnuvayı zirvede tamamladı. TURNUVADA üçüncülük dördüncülük maçı Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynandı. Rakibini 75-66 mağlup eden Hatay temsilcisi üçüncü olurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor dördüncü sırayı aldı. Öte yandan, Kayseri Basketbol, Adana Basketbol'u 68-54 yenip turnuvanın beşincisi oldu. takımlara ödülleri, Özgecan Aslan'ın annesi Songül ve babası Mehmet Aslan ile protokol üyeleri tarafından verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özgecan Kupası sahibini buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN