Özgecan Kupası sahibini buldu

M
ersin'de düzenlenen Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası
tamamlanırken, OGM Ormanspor
şampiyonluğa ulaştı. Mersin Büyükşehir Belediyespor
'un ev sahipliğinde Edip Buran Spor Salonu
'nda düzenlenen organizasyonun finalinde Çukurova Basketbol ile OGM Ormanspor
karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı 70-63 kazanan OGM Ormanspor
, turnuvayı zirvede tamamladı. TURNUVADA
üçüncülük dördüncülük maçı Mersin Büyükşehir Belediyespor
ile Hatay Büyükşehir Belediyespor
arasında oynandı. Rakibini 75-66 mağlup eden Hatay temsilcisi üçüncü olurken, Mersin Büyükşehir Belediyespor dördüncü sırayı aldı.
Öte yandan, Kayseri Basketbol, Adana Basketbol
'u 68-54
yenip turnuvanın beşincisi oldu. takımlara ödülleri, Özgecan Aslan
'ın annesi Songül
ve babası Mehmet Aslan
ile protokol üyeleri tarafından verildi.