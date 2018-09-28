SESİM’li kadınlar pişirdi Vali Demirtaş dağıttı

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Bakanlığı, Sosyal Destek Projesi(SODES) kapsamında desteklenen ve Adana
Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen kadınlara yönelik Sağlık Eğitim Sosyal İletişim Merkezi'nin (SESİM) aşure etkinliğinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş, vatandaşlara aşure dağıttı. Vali Demirtaş, projenin amacının göçle oluşan Güney Adana bölgesinde yaşayan özellikle yoksul, göçten etkilenen kadınların sağlıklı yaşam kalitesini iyileştirmek ve kentsel yaşama katılımına katkı sağlamak olduğunu söyleyerek, projeye emeği geçenlere teşekkür etti. TÖREN DÜZENLENDİ
SESİM hizmet biriminin bulunduğu Bey Mahallesi Muhtarlığı binasının yayındaki salonda düzenlenen SESİM'li kadınların hazırladığı " Aşure" etkinliğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş, davetliler katıldı. Proje koordinatörü Reşan Arlıer, kadınlara yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Arlıer, proje kapsamında 100 kadının SESİM eğitim programı dahilinde, sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi amaçlandığını söyledi. 100 KADIN LİDER
Arlıer, "SESİM Projesi ile kadın-çocuk sağlığı, kadın hakları, aile bilinci, sosyal uyum süreçleri, liderlik, girişimcilik, kooperatifçilik, KOSGEB ve İŞKUR destekleri konusunda kadınların eğitilmesi, bu sayede mahallelerinde liderlik yapabilecek bireylerin yetiştirilmesi planlanmıştır. Kadınlarımız meslek edinme süreci başladı. " Konuşmaların ardından SESİM'li kadınların pişirdiği aşure Vali Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş tarafından halka dağıtıldı.