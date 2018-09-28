Sinemanın emekçileri ödüllendirildi

25. Uluslararası Adana
Film Festivali'nin galasında 25. Yıl Emek Ödülleri dağıtıldı. Seyhan Nehri kıyısındaki bir otelde gerçekleşen galanın sunuculuğunu ünlü oyuncu Çiğdem Tunç üstlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, festivalin zaman zaman kesintilere uğradığını hatırlattı. Sözlü, "Müzik ve konser bölümleri vardı. Onları erteledik ama festivale ara vermedik" dedi, 23 YIL SONRA ÖDÜLÜ ALDI
1995 yılında organize edilen 9. Altın Koza Film Festivali'nde Soğuk Geceler filmiyle En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan ancak yurtdışında olduğu için ödülleri alamayan Kadir Sözen, aradan geçen 23 yılın ardan ödülüne kavuştu. Sözen'e ödülünü idolü olarak gördüğü Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney tarafından verildi. EMEK ÖDÜLLERİ
Gecede Hasan Yıldız, Dündar Aydınlı, Yılmaz Terzioğlu, Necdet Kökeş, Yavuz Karataş, Salih Eskicioğlu, Oktay Yavuz, Coşkun Göğen, Sönmez Yıkılmaz, İhsan Gedik, Çetin Başaran, Cevdet Arıkan, Ali Güney, Resul Biçer, Yusuf Özel, Mustafa Dik, Mehmet Yüksel, Zülfikar Öner, Ertan Güntav, Metin Devrim, Engin Aksu, Burhan Kocataş, Bahri Kırmızıay, Sabri Şenevi'ne Emek Ödülleri verildi. YAVRU'NUN ÖDÜLÜ MÜZEDE SERGİLENECEK
25'inci Yıl Emek Ödülü'nü almak için kentte bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Yakup Yavru'nun ödülünün Adana Sinema Müzesi'nde sergileneceği belirtildi. Gecede Yavru'nun ödülü çiçeklerde donatılmış bir masaya konuldu. Gecede sahne alan Ziynet Sali, seslendirdiği şarkılarla davetlileri coşturdu. Performansıyla göz dolduran sanatçı, unutulmaz bir gece yaşattı.