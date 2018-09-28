Sırrıberk ARSLAN: Kaçakçılar ve kaymakçılar

Yerel seçim
lerin takviminde geriye sayım sürerken Kahramanmaraş'ta geçmiş belediye başkanları dönemlerinde gördükleri ayrıcalığı bu dönemde göremeyen menfaat çeteleri dedikodu gazetesini çıkarmaya başladılar.
Sırf kendilerine 'Ayrıcalık'
gösterilmediği yani gerek itibar gerekse de maddi olarak nemalanamadıkları için son 5 yılda Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş halkı için yapılan hizmetleri görmemezlikten gelen kaçakçı ve kaymakçıların başını çektiği çete 'Kahramanmaraş ve Kahramanmaraşlı ne olursa olsun. Önemli olan biziz'
bencilliği ve çıkarcılığı ile içlerindeki kahpeliği dillerine dökmeye başladılar.
Kahramanmaraş'ta halk nezdinde itibarı olmayan kaçakçı ve kaymakçı çete başları yerel seçimlerde kendilerinin uşağı olacak-kendi, kaçakçılıklarına göz yumacak, Allah'tan korkmadan Kahramanmaraş halkının haklarını kendilerine peşkeş çekecek, kukla belediye başkanlarını iş başına getirmek için şimdi var gücüyle dedikodu üretip, Ankara'ya pompalamaya başladıklarını bizzat bu kulaklarımdan duydum.
Dinleyin ey kaçakçı ve kaymakçı çetesi biliniz ki sizin o dönemin kapısı kapanmıştır.
Tıpkı içinde akrabalarınızın da bulunduğu FETÖ
'cü hain teröristlerin bu ülkede nasıl defteri kapanmış ise siz çete üyelerinin bazılarının cebindeki parasının bazılarının yüzlerine taktıkları inançlı, dürüst, haram yemez, yardım severlik maskesi başka partileri bilmem ama koca reisin başkanlığını yaptı, Bu milletin partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde wc kâğıdı kadar değeri yoktur.
Bilmelisiniz ki bu güzelim şehir Kahramanmaraş ve kaçakçılık yaparak hakkını çaldığınız Kahramanmaraşlı hemşerilerime kimin hizmet ettiğini o şimdi kıyısından köşesinden girip kendinize kukla olacak isimleri empoze etmeye çalıştığınız AK Parti
'nin genel merkezdeki kadrolarını bu yalanlarınızla ile kandıramaz, bu menfaatçiliginize, onları ortak edemeyeceksiniz.
Ey kaçakçı ve kaymakçı ile onlara destek veren çete mensupları bugün burada tek tek isminizi, yaptığınız kaçakçılığı, masum maskesi altında ki geçmişte bu şehirde FETÖ'cülere, VIP sohbet toplantısı yaptığınızı ve devletten üç kuruşa aldığınız kamu mallarını tek tek deşifre etmiyorsam bilin ki bu ne korkumdan ne de sizi sevdiğimden değil.
Sabır taşım nereye kadar dayanır bilmem ama iç yüzünüzü bilmeyip bu şehirde sizi affedersiniz bir şey sanan hem aile etrafınızdaki insanların hem bu şehirde sırf sizinle akraba olanların yüzleri yere gelmemesi için isimlerinizi yazmıyorum.
Ama tekrarlayayım. Sabır taşım nereye kadar dayanır bilmiyorum.
O taşın mukavemeti sizin dilinizi müsait bir yere çekip susmanıza bağlı.
Ey kaymakçı ve kaçakçı çetesi kulağınıza küpe edin ki bu işin sonunda 'ölümde' olsa benim toprağım Kahramanmaraş'a, benim çok saygıdeğer kıymetli hemşerilerim Kahramanmaraş halkına ihanet eden sizlerle kalemimle ve hukuksal alanda evvel Allah'ın yardımıyla mücadele kararlıyım.