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Yediemin otoparkı yedek parça deposuna dönüştü

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Yediemin otoparkı yedek parça deposuna dönüştü
GAZIANTEP'IN kent merkezinde bulunan yediemin otoparkı, hiç bir güvenlik tedbirinin alınmaması nedeniyle araç sahipleri için adeta yedek parça deposuna dönüştü. Kamyonetlerle gelen vatandaşlar, park içerisindeki araçlardan istedikleri parçayı sökerek götürüyor. İncilipınar Mahallesi'nde bulunan ve bir süredir atıl durumdaki yediemin otoparkı, içerisinde bulunan araçlar nedeniyle kötü görüntüye neden olurken, hiç bir güvenlik tedbiri bulunmaması sonucu ise araç sahipleri için adeta depo haline dönüştü. Kamyonetle otoparka gelen sürücüler, rahatlıkla girebildiği otopark içerisindeki araçların parçalarını sökerek, kamyonetine yüklüyor. Dakikalarca otopark içerisinde rahat rahat dolaşan kimliği belirsiz kişile, onlarca marka ve modeldeki araçların istedikleri parçalarını söküyor. Bekçi ya da güvenlik görevlisinin bulunmadığı otoparka girenler hiç bir engelle karşılaşmıyor.
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Yediemin otoparkı yedek parça deposuna dönüştü
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