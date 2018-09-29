2 kadının katil zanlısı torun 4’üncü kez ifade değiştirdi

ADANA'DA
Senem Barık (31) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ı (20) fuhuş yapıyorlar iddiası üzerine töre gereği aile meclisi kararı ile öldürdükleri ileri sürülen 6'sı aynı aileden 7 sanığın "Töre saiki ile öldürme, hürriyetten yoksun kılma" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Önce cinayeti kendisinin işlediğini mahkemede ise dedesi Hikmet ve amcası Savaş'ı suçlayan Doğan Barık(19), bu kez de "Ben öldürdüm. Bir daha olsa bir daha yaparım. Diğerlerinin suçu şok" diyerek herkesi şaşırttı. Dosyanın, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için duruşma savcısına verilmesi kararlaştırıldı. KÖTÜ YOLDALAR İDDİASI
Olay, 10 Nisan akşamı Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Senem Barık kocası Arap'ın cezaevine girmesinden sonra akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte oturmaya başladı. Senem ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Osman Can kadının kendinden ayrılmasından sonra kıskançlık krizine girdi. Osman Can, Barık ailesini arayarak kadınların kötü yolda olduklarını söyledi. Osman Can'ın kışkırtmasıyla bir araya gelen kayınbaba Hikmet (65) kayınbiraderler Davut (40) Savaş (30) Yahya (37) yeğen Doğan Barık (19) O.B. (17) bir araya gelip tasarlayarak 'Namusumuzu temizleyelim' diyerek kadınları silah zoruyla boş arsaya götürdü. Senem av tüfeği ile Zeliha ise kafasına tüfek dipçiği ile vurularak öldürüldü. Doğan Barık, "Ben öldürdüm" diyerek teslim oldu. Torun daha sonra dedesi Hikmet'i suçladı. Olayla ilgili tutuklanan 7 sanık hakkında dava açıldı. SÜREKLİ İFADE DEĞİŞTİRDİ Adana
5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada torun Doğan Barık yine ifade değiştirdi. Emniyette dedesi Hikmet'i suçlayan Doğan Barık, ilk duruşmada cinayetinin sorumlusunun kendisi olduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz duruşmada dedesi ve amcasını suçlayan sanık yine çar ederek, "Namusum ve şerefim için yaşıyorum. Bir daha olsa bir daha yaparım. Benim dışımdaki ailemin diğer sanıklarının olayla ilgisi yok. Annemin cezaevine gelip ağlaması nedeni ile yalan yanlış ifadeler verdim. Suçlamayı kabul ediyorum" dedi.