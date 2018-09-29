Erhan ÖZMEN: Gaziantep’te iki fuar birden

İnşaat sektörü yarattığı katma değer ve istihdam olanakları ile ekonominin itici gücüdür. Öte yandan yaşamımız için önemlidir çünkü barınmak insanın temel ihtiyaçlarından birisidir.
Ancak inşaat sektörü sadece konutlarımızın üretiminden ibaret değildir. Konut üretiminin yanında kara yolu, demir yolu, havaalanı, liman, elektrik santralleri, baraj, sulama tesisleri, köprü, sanayi ve ticari yapı inşaatlarının tümünü kapsamaktadır.
Yani bir ülkenin gelişiminin ana eksenini kaçınılmaz olarak "inşaat" oluşturmaktadır dolayısıyla da sektör ekonomik konjonktürden ve krizlerden doğrudan etkilenir. Sektörün önünü hem üretici hem tüketici açısından ne kadar açar, gelişimine ne kadar ön ayak olunursa ekonomik ve sosyal geri dönüşü de o kadar güçlü ve olumlu olacaktır.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi de AKORT Fuar
cılık ile birlikte bu alanda önder bir işe imza atıyor, Gaziantep'te İnşaat, Yapı ve Gayrimenkul Fuarları düzenliyorlar.
4-10 Ekim 2018 tarihlerinde BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan Gayrimenkul Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı başta Gaziantep ve bölge olmak üzere tüm Türk inşaat sektörüne vizyon katacak bir organizasyon.
Gaziantep'in inşaat sektöründe gelecek fırsatlarını en çok besleyen de yakın komşu ülkelerin yeniden yapılanması ve inşa edilmesi süreci olacaktır.
Sektörde faaliyet gösteren veya gelecek dönemde fırsatları değerlendirmek isteyenlerin bu fuarları ziyaret etmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Barınma tamam ya beslenme ?
İnsanoğlunun barınma ile birlikte en temel ihtiyaçlarından biri de beslenmedir.
Başımıza sokacak bir çatımız olabilir ama yiyecek lokmamız olmazsa bir anlamı olmaz. Beslenmenin temelinde de hububat vardır.
Siz bu satırları okurken ben Odessa'da "Hububat İşleyicileri Forumunda" olacağım. Anadolu Un Sanayicileri Derneği, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği ve Ukrayna Değirmenciler Birliği organizasyonunda gerçekleşecek büyük organizasyonda hububatın işlenmesini, ticaretini, küresel hububat politikalarını, sektörün gelecek projeksiyonunu ve elbette finansmanını, özetle sektörü küresel düzeyde her açıdan konuşacağız. Neler konuştuğumuzu ise haftaya sizlere özetlemeye çalışacağım.