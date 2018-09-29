Fırınlar mercek altında

Adana
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Seyhan ve Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren fırınları tek tek denetledi. Denetimlerde çalışma ruhsatı, gramaj, hijyen, etiket ve genel temizlik kontrolleri yapıldı. Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü, "Denetimlerimizde eksik gramaj ve hijyen konusunda olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Ekiplerimiz gece gündüz fırınları denetleniyor. Halkın ekmeğiyle kimsenin oynamasına izin vermeyiz" dedi. TEK TEK KONTROL ETTİLER
Denetim Şube Müdürü Mehmet Sağlam'ın da katıldığı denetimlerde ekipler vatandaşların sofralarında yer alan ekmeğin üretiminden tüketime kadar olan sürecin her safhasını mercek altına aldı. Zabıta görevlileri, ekmek üretimi yapan fırınların ruhsat, sağlık kuralları, ortam hijyeni, ekmek gramajı ve etiket kontrolü ile personel kıyafetlerini tek tek kontrol etti. "MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"
Halkın temiz ve sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan Tüylü, "Bir haftalık denetim sonucunda 6 işyerine açma ve çalışma ruhsatı eksikliğinden dolayı cezai işlem uyguladık. Vatandaşın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnafımıza çok teşekkür ederim. Vatandaşlarımız fırınlarda üretilen unlu mamulleri standartlar ölçüsünde ve sağlıklı koşullar içerisinde gönül rahatlığıyla alabilmesi için, zabıtalarımızın denetimleri sürecek. Halkımızın ekmeğiyle oynanmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.