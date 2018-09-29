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İğne oyaları görücüye çıktı

Giriş Tarihi: 29.9.2018
İğne oyaları görücüye çıktı
MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'İlmek İlmek Sanat ve Kadın İğne Oyası ve Resim Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Üreterek aile ekonomisine katkı sağlayan kadınlar tarafından yapılan birbirinden güzel iğne oyaları ve yağlı boya tablolar görücüye çıktı. Taş Bina ile Ticaret ve Sanayi Odası binası arasında gerçekleştirilen sergide, ev hanımları işledikleri iğne oyalarını satarak para kazanıyor ve aile bütçesine katkı sağlıyor. Kadınların üretime katılmaları ve ekonomik anlamda özgürleşmelerini sağlamak adına son derece önemli olan sergide iğne oyalarının yanı sıra yağlı boya tablolar da yer alıyor. Yoğun ilgi gören sergide gelin tacından yazma oyasına, kolyeden, küpeye kadar çok sayıda iğne oyası mevcut. Stantları gezerek bilgi alan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Özgür Sanal, "Bu sergiyi Çamlıyayla Belediyesi ile birlikte yapıyoruz" dedi.
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İğne oyaları görücüye çıktı
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