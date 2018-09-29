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rüzgârı

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Kahramanmaraş rüzgârı
KAHRAMANMARAŞ Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği ile Ankara'da düzenlenen Tanıtım Günleri'nin bu yıl 3.'sü düzenleniyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın son bulacak olan 3. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri başkentliler tarafından da ilgiyle karşılandı.

KATILIM YÜKSEK OLDU
Kahramanmaraş ve İlçeleri Derneği (Mar-Der) Genel Başkanı Abdurrahman Köroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal birer konuşma yaptılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Seymenler Takımı ve halkoyunları ekibi muhteşem gösterilerini sundu.

DONDURMA ŞOV BÜYÜLEDİ
Dünyaca ünlü Maraş dondurması kesilerek dondurma şovu gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açılışa katılan tüm misafirler hep birlikte stantları gezdiler. Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nde Kahramanmaraş'ın kültürü, turizmi, ekonomisi, gelenek ve görenekleri her yönüyle tanıtımı yapılıyor.
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Kahramanmaraş rüzgârı
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