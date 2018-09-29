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Modern Sanat Müzesi sanata ışık tutacak

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Modern Sanat Müzesi sanata ışık tutacak
YAKIN Doğu Üniversitesi Kampüsü Müzeler Bölgesi, Kıbrıs Araba Müzesi karşısında kurulan ve 14 Türk Devleti'ne mensup ressamların önemli eserlerinin yer aldığı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi geleceğe ışık tutacak. Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre, Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, bakanlar Cemal Özyiğit, Fikri Atağolu, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel'in katıldığı açılışın yankıları sürüyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin hem düşünce ve duygu hem de mekan olarak geçmiş, bugün ve geleceği birbirine bağlayan bir mekan olduğunu belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana kültür ve sanatı, bilimsel çalışmalarla ve toplumsal fayda odaklı projelerle bütünlük içinde yürütmeyi ilke edindiğini kaydeden Doç. Dr. Günsel, "Sanata destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Günsel, "Müze Kıbrıs Türk sanatının ülke ve dünyaya tanıtılmasında etkin bir rol oynayacak" dedi.
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Modern Sanat Müzesi sanata ışık tutacak
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