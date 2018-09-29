Türkiye’ye, ‘Hokey’ morali

TÜRKİYE Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nın, Türkiye'de yapılacağının ve şampiyonaya Gaziantep
Polisgücü ev sahipliğinde Alanya'da yapılacağını açıkladı. Arka arkaya kazandığı Avrupa Şampiyonluklarıyla adından söz ettiren Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Açık Alan Avrupa Kulüpler Şampiyonası C3, 7-10 Temmuz 2019 tarihleri ülkemizde yapılacak. Alanya'da düzenlenecek şampiyona ile ilgili açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Türk Hokeyinin son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını söyleyerek, "Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı uluslararası organizasyonlar, Avrupa Hokey Federasyonu ve diğer ülke federasyonları tarafından takdirle karşılanmıştır. İnanıyorum ki bir organizasyonu daha en mükemmel şekilde gerçekleştireceğiz" dedi. BÜYÜK BİR ŞANS
Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek takımlarının Avrupa ve dünyada bilinirliliği en fazla takımlar arasında yer aldığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, Avrupa Şampiyonasının Türkiye'ye alınmasının önemli bir olay olduğunu söyledi. Gaziantep Polisgücü'nün şampiyonaya en iyi şekilde ev sahipliği yapacağına inandıklarını ifade eden Kaplan, "Uzun yıllardır Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden kadı ve erkek takımlarımız başarıdan başarıya imza atarken bu yıl Açık Alan Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası Gaziantep Polisgücü ev sahipliğinde Türkiye'de yapılacak olması önemli bir şans" dedi.