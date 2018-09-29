Üç diplomayı birden aldı

GAZİANTEP'TE
30 yıldır doktorluk mesleğini sürdüren ve mali müşavir de olan Cengiz Bayram, hayali olan hukuk fakültesini tamamlayarak avukatlık ruhsatını aldı. Gaziantep
Barosunda düzenlenen törende, hukuk fakültesini bitirip stajını tamamlayan çocuk doktoru ve mali müşavir Cengiz Bayram, avukatlık yemininin ardından ruhsatını Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman'dan aldı. Bayram, hukukçu olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "En büyük idealim hukukçu olmaktı. Bu ruhsatla da tamamlamış olduk. Özgürlük ve sağlık insan için en önemli kavramlardır. İkisinin de temsilcisi olmak bana ayrı bir mutluluk veriyor. Heyecanlı değil de çok sevinçliyim." diye konuştu. Bayram, "İnsan sevdiği her şey için vakit bulabiliyor" dedi.