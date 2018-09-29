Üç puan istiyor

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por Toto 1. Lig'in 7. Hafta açılış maçında bugün saat 14.00'te Altınordu'yu ağırlayacak Hatay
spor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İlhan Palut, Altınordu karşında önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.
Kazanmak istediklerini ve bunun için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Palut, "Altınordu maçı bizim için son derece kritik. Çünkü iç ve dış sahada kazanmak istiyoruz"
dedi. SAYGI DUYULACAK BİR RAKİP ALTINORDU'NUN
son derece saygı duyulacak bir rakip olduğunu dile getiren Palut, "Altyapıya büyük yatırımlar yapan, kendi altyapısında yetiştirdiği oyuncularla her sene ligde play-off seviyesine yaklaşan bir takım. Belki kağıt üzerinde hepimizin bildiği oyuncuları yok ama oynaması kolay olmayan bir takım. Kazanmak için maça çıkacağız"
diye konuştu. TARAFTAR YANIMIZDA OLSUN PALUT,
"Bizim için son derece kritik, mihenk taşı maçlardan bir tanesi olacak. Onun için tüm enerjimizle Altınordu maçına çıkacağız. Burada futbolcularım kadar Hataysporlu taraftarlara da büyük görev düşüyor. Stattaki yerlerini alarak takımlarını 90 dakika boyunca desteklemelerini bekliyoruz. Başarı için birliktelik şart" diye konuştu.