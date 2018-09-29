Uyuşturucu tacirlerine darbe vuruldu

Adana
'da uyuşturucu imalatı yapılan iki ayrı üretim tesisini deşifre eden polis, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda; 114 kilo 850 gram esrar, 12 kilo 850 gram 'Skunk' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar ve 3 kilo 274 gram 'Bonzai' ele geçirdi. Gözaltına alınan 2'si çocuk 10 kişiden de 7'si tutuklandı. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Geleceğimizin karartılmasına izin vermeyeceğiz" dedi. EV DEĞİL ÜRETİM MERKEZİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı PTT Evleri'ndeki bir evin, 'uyuşturucu çoğaltım merkezi' olarak kullanıldığını tespit etti. Söz konusu adrese 22 Eylül'de şok bir baskın düzenleyen polis, burada 3 kilo 274 kilo 'Bonzai' olarak da bilinen; 'sentetik kannabinoid' adlı uyuşturucu ve uyuşturucu çoğaltımında kullanılan malzemeler ele geçirdi; 4 kişi gözaltına alındı. Polis, bu kez merkez ilçe Seyhan'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yine ev görünümü verilen bir başka uyuşturucu imalathanesine 25 Eylül'de şok bir baskın gerçekleştirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda da; 58.5 gram esrar, 6 adet 'Ectasy' adlı sentetik uyuşturucu hap, 3.4 gram metamfetamin, 190 gram 'Ectasy' yapımında kullanılan madde, bir kilo 570 gram pudra şekeri, gıda boyaları ve çeşitli ebatlarda kalıplar ele geçirildi. Ekipler, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına uyuşturucu madde temin eden zehir tacirlerine de nefes aldırmadı. Bu kapsamda terör olaylarıyla anılan Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evden 12 kilo 850 gram, 'Skunk' adlı genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi, 5 kişi de gözaltına alındı. Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir başka uyuşturucu deposuna yapılan baskında da tam 114 kilo 850 gram esrar ele geçirildi; 2 kişi kıskıvrak yakalandı. 7 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI
Polis, gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda toplam; 114 kilo 850 gram esrar, 12 kilo 850 gram 'Skunk' adı verilen genetiği değiştirilmiş esrar ve 3 kilo 274 gram 'Bonzai' ele geçirildi. M.Y. (15), D.A.M. (17), İ.Ş. (24), A.A. (25), M.Y. (27), U.T. (27), O.A. (32), İ.A. (39), B.G. (42) ve İ.Y. (52) adlı şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen
; M.Y., O.A. ve İ.Y. 'adli kontrol' şartıyla serbest kalırken, diğer 7 kişi de tutuklandı. 'TERÖR' BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Operasyonu değerlendiren Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, kararlı bir şekilde devam edecek. Gençliğimizi zehirleyip, geleceğimizi de karartmak isteyen uyuşturucu tacirlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadelede bizim en büyük destekçimiz vatandaşlarımız. Uyuşturucu, aynı zamanda da terörün de bir paydaşı; en önemli finans kaynağı. Çökertilen uyuşturucu şebekesinin terörle bağlantısı araştırılıyor" dedi. UYUMA GÖZ KULAK OL!
Yıldız, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 'Uyuma Göz Kulak Ol' ve 'Uyuma Uyar' sloganlarıyla hayata geçirilen; 'Uyuşturucuyla Mücadele Mobil Uygulama'yı (UYUMA) da tanıttı. Uygulamayı cep telefonlarına indirenlerin, önce sisteme kaydolduğunu, sonra da uyuşturucu satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde uygulamayla bildirim yapıp, ekiplerin harekete geçmesini sağladığını anlatan Yıldız, "Bu uygulamanın en önemli özelliği, bildirim yapan kişinin kimlik bilgilerinin gizli tutulması" yorumunu yaptı.