Yasakları hayalet ve tuzak ağlarla deliyorlar

SEYHAN
Nehri ve Berdan Çayı'nın denize döküldüğü yerde hayalet ve tuzak ağlarla balık avcılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yasak olmasına rağmen kurulan hayalet ve tuzak ağlar dalış timi tarafından sökülürken, ağlara takılıp canlı kalan balık ve yengeçlerde ağlardan kurtarılarak denize bırakıldı. Mersin
'in Tarsus ilçesine bağlı olan bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda elektrikle, hayalet ve tuzak ağlarla balık tutan şahıslara göz açtırılmadı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalış timi kurulan hayalet ve tuzak ağları tek tek sökerek, kıyıya çıkardı. Dışarı çıkarılan ağlara takılan ve yaşayan balık ve yengeçler de ağlardan kurtarılarak, yeniden denize bırakıldı. Bu tür avcılık yapanlara idari para cezaları uyguladıklarını kaydeden Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Yiğit Alaşehir, "Bu kişilere bin 322 idari para cezası kesiliyor ve ağlarına da el konuluyor. Bundan sonra da bu bölgede çalışmalarımız sürecek. Gelen ihbarlar ve bizim çalışmalarımızla bu bölgelerde bu tür avcılık yapanlara göz açtırmayacağız. Yine böyle kurumlarla birlikte ortak operasyonlar yaparak denizlerimizdeki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.