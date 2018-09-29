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Yılmaz Güney Sineması ve Çukurova Gerçeğinin Estetiği

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Yılmaz Güney Sineması ve Çukurova Gerçeğinin Estetiği
25. Uluslararası Film Festivali'nde söyleşiler, paneller, belgesel ve film gösterimleri ilgi görüyor. Adana'dan yetişen dünyaca ünlü sinemacı Yılmaz Güney'in ve sinemasının ele alındığı; "Yılmaz Güney Sineması: Çukurova Gerçeğinin Estetiği" konulu söyleşi 75. Yıl Sanat Galerisi'nde yapıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen, Doç. Dr. Ayşe Toy Par, Dr. Öğretim Üyesi Aydın Çam, Sinema Yazarı Erman Bostan katıldı.Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney ve Yılmaz Güney'in kardeşi Yaşar Pütün'ün de katıldığı söyleşide, Yılmaz Güney Sinemacılığının, yerelden evrensele yolculuğu irdelendi. Yılmaz Güney Sineması'nın, Çukurova estetiğinden olabildiğince istifade ederek, evrensel mesajlar verme gücüne ulaştığına, bu konudaki Yılmaz Güney yeteneğine ve O'nun eserlerinin gücüne değinildi. Fatoş Güney, söyleşide dile getirilenleri çok beğendiğini ve şu ana kadar dinlediği değerlendirmeler arasında en doğru anlatımlardan birine şahit olduğunu belirtti.
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Yılmaz Güney Sineması ve Çukurova Gerçeğinin Estetiği
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