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Zabıta ekiplerinden kaldırım ve görüntü kirliliğine müdahale

Giriş Tarihi: 29.9.2018
Zabıta ekiplerinden kaldırım ve görüntü kirliliğine müdahale
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri, kent genelinde kaldırım işgali yapan esnafları uyararak, gelişi güzel asılan reklam afişlerini topladı. Okullarında açılmasıyla cadde ve kaldırımlarda oluşan görüntü kirliliğini önlemek ve vatandaşların kaldırımları daha rahat kullanması adına yaya trafiğini rahatlatıcı nitelikte çalışmalar yapan ekipler, halkın yoğun olduğu bütün bölgelerde iş yerlerini tek tek gezerek, kaldırım işgali konusunda esnaflara uyarıda bulundu.

"CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMALIYIZ"
Son günlerde kaldırım işgalleri ve gelişi güzel asılan reklam afişleri konusunda çok şikayet aldıklarını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, "Şehir genelinde uygunsuz konulan reklam afişleri ve kaldırımların usulsüz şekilde kullanımı görüntü kirliğine sebep olduğu gibi, bundan daha da önemlisi yayalar işgal yüzünden taşıt yolunda yürümek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak zorundayız. Bu işgallere müsamaha göstermemiz söz konusu olamaz" dedi.
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Zabıta ekiplerinden kaldırım ve görüntü kirliliğine müdahale
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