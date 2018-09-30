182 yeni firma kayıt yaptırdı

Küresel güçlerin döviz oyununa rağmen vatandaşlar ülkenin geleceğine olan inançlarını yitirmeden yaşamlarına devam ediyor. Gaziantep
'te Ağustos ayında 2 bin 547 konut alım-satımı yapılırken, farklı sektörlerde 182 yeni firma Ticaret Odası'na kaydını yaparak faaliyete geçti. Gaziantep Ticaret Odası'nın TÜİK, SGK, OSB, Turizm Bakanlığı ve çeşitli kurumlardan aldığı verileri derleyerek "Bir Bakışta Gaziantep Ekonomisi" adıyla yayımladığı aylık ekonomi bilgi notunda kayıtlı istihdam edilen çalışan sayısının 312 bin 342 olduğu kentte, sanayi bölgelerinde 330 milyon kilovat saat elektrik enerjisi tüketilirken, 182 yeni firma faaliyete geçti. Raporda kentte 312 bin 342 kişinin de kayıtlı olarak istihdam edildiği açıklandı. İHRACATTA 6. SIRADA
Konut satışlarının genel olarak durgun olmasına rağmen, rapora göre Ağustos ayında Gaziantep'te 2 bin 547 konutun satışı gerçekleşti. Nüfusu sürekli artan kentte, dönüşüm projelerinin yanı sıra TOKİ, belediyeler ve özel inşaat şirketlerinin devam eden binlerce konutluk projeleri bulunuyor. TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yeni kurulan Kuzey Kent'te 50 bin konut yapılmasının hedeflendiği şehirde, Şahinbey Belediyesi de binlerce aileyi ev sahibi yapan Mavikent, Çamlıca, Serinevler ve farklı bölgelerde konutlar üretiyor. Büyük bölümü çarpık yapılardan oluşan kentteki eski konutların yerine İbrahim, Güvenevler, Karataş, Beykent, gibi bölgelerde yapılan konutlar ihtiyacı karşılamaya yetmezken, İbrahimli2, Yamaçtepe, Geneyik ve Beykent bölgelerinde yeni imar alanları da alt yapı çalışmaları belediyeler tarafından hızla tamamlanarak özel firma ve şahısların inşaat yapmasına hazır hale getiriliyor. HEDEF İLK DÖRT
Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2020 yılında Gaziantep'i ülkenin ekonomisinde 4 büyük ilden biri haline getirme hedefinde olduklarını belirtti. Yıldırım, kentteki verileri düzenli olarak derleyip sanayici ve işadamları ile vatandaşların kullanımına sundukları söyledi.