Adana itfaiyesinin 304. yıl gururu

Adana
'da
yangın, trafik kazaları, doğal afetler başta olmak üzere çeşitli olaylarda zor durumdaki insanların yardımına koşan itfaiyeciler, Türk İtfaiye Teşkilatı'nın 304'üncü kuruluş yıldönümü ve İtfaiye Haftası'nı kutladı. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fahri Durukan, Büyükşehir İtfaiyesi'nin Türkiye'nin en modern ve güçlü filolarından biri haline geldiğini söyledi. ATEŞİN KAHRAMANLARI
Daire Başkanı Fahri Durukan ve mesai arkadaşları önce Vali Mahmut Demirtaş'ı ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Genel Sekreter Şaban Acar'ı makamlarında ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi verdi. İtfaiye Şehitliği'ni ziyaret eden çalışanlar ebediyete intikal eden meslektaşlarının mezarlarına çiçek bırakıp, dua etti. Hafta nedeniyle bisikletçiler ve anaokulu öğrencileri daire başkanlığının misafiri oldu. Adana Bisikletli Spor Kulübü üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri itfaiyecilik mesleğini öğrenip, yangın söndürme araç ve ekipmanları hakkında bilgiler edindi. Minikler, hortumla su sıkıp, heyecan dolu deneyimler yaşadı.