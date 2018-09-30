Amerikan filmlerine özenen gaspçı yakalandı

Adana
'da ilaç mümessili Aziz L., borç batağına düşünce gasp yapmaya karar verdi. İzlediği Amerikan filmlerindeki zanlılara özenen L., bir plan yaptı. İlk önce anketör kılığına girerek apartmanları dolaşan L., yalnız yaşayan 88 yaşındaki Fazilet Karamanlı'yı kendisine kurban seçti. Yaşlı kadını darp ederek bileziğini ve kolyesini alan L., yanında getirdiği bezle kapı kollarındaki parmak izlerini sildi. Güvenlik kameralarına takılmamak için tişörtünü bile değiştiren zanlı polisin 30 kilometrelik alan içinde çizdiği kroki sayesinde yakalandı. Tutuklanan zanlı, "Filmlerde parmak izi silen ve kıyafetini değiştiren suçlu yakalanmıyordu. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi. KORE GAZİSİNİN EŞİNİ KURBAN SEÇTİ
Film senaryolarını aratmayacak olay merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; ilaç mümessili ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Aziz L., 40 bin lira kredi, 40 bin lirada kart borcunu ödeyemeyince gasp yapmaya karar verdi. Polise yakalanmamak için izlediği Amerikan filmlerinden yola çıkarak plan yapan L., kendisine belediyenin anketörü süsü vererek apartmanları dolaşmaya başladı. Yaşlı ve yalnız yaşayanları tespit etmek isteyen L., kendisine Kore gazisi olan ve 35 yıl önce vefat eden Ahmet Karamanlı'nın 88 yaşındaki eşi Fazilet Karamanlı'yı kurban seçti. Otomobille yaşlı kadının oturduğu apartman önüne gelen Aziz L., giriş kapısının şifresini önceden öğrendiği için kimsenin ziline basmadan içeri girdi. Fazilet Karamanlı'nın kapısını çalan L., yaşlı kadının ağzını çığlık atmaması için bezle kapattıktan sonra kolundaki bileziği ve kolyesini istedi. Gaspçı, kendisine direnen Fazilet Karamanlı'ya tokat attı ve 7 bin 500 lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Aziz L., kadının ağzını kapattığı bezle apartmanda dokunduğu yerleri silerek parmak izi bırakmamaya çalıştı. Apartmandan çıkan gaspçı polisleri şaşırtmak için arabasına binmek yerine bir süre y��rüdükten sonra taksiye binerek oradan uzaklaştı. Yaşlı kadın durumu yakınlarına bildirdi. Taksiyle merkez Seyhan ilçesinde bulunan Obalar Caddesi'ne gelen Aziz L., üzerindeki açık mavi olan tişörtünü değiştirerek lacivert bir tişört giydi. Tekrar taksiye binen gaspçı aracının bulunduğu yere doğru yola çıktı. Otomobilini aldıktan sonra 2 farklı kuyumcuda altınları bozdurarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaşlı kadını darp ederek yağmalayan zanlıyı yakalamak için harekete geçti. İlk önce yaşlı kadından zanlının fiziki özelliklerini öğrenen polis bir taraftan da güvenlik kameralarını incelemeye başladı. KAMERALARDAN KROKİ ÇIKARDILAR
Gasp dedektifleri, görüntülerde apartman önünde park halinde duran beyaz bir otomobili park eden kişinin saatler sonra farklı bir renk tişörtle geldiğini otomobile binerek gittiğini gördü. Sürücü yaşlı kadının verdiği eşkale de uyunca aradıkları gaspçının bu kişi olduğunu tahmin eden polis, yaklaşık 30 kilometrelik alan içinde bulunan güvenlik kameralarını inceleme aldı. Şüphelinin kullandığı yolun haritasını çıkaran polis, bir kroki hazırladı. Otomobilin park ettiği 74189 sokakta Aziz L.'nin girdiği apartmanı tespit edildi. Düzenlenen şok baskında zanlı gözaltına alındı. ZANLI TUTUKLANDI
Gaspçının yakınları yaşlı kadının zararı karşılamak için çalınan altın değerinde altın aldı. Zanlı L., "Bir süredir işsizdim. Borcumu ödeyemez duruma geldim. Amerikan filmlerini izliyorum, orada parmak izlerini silen, kıyafetlerini değiştiren hırsızlar yakalanmıyor. Siz beni nasıl yakaladınız?" dedi. L., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. POLİSLERİ KAHVEYE DAVET ETTİ
2 gün içerisinde olayı aydınlatan polise teşekkür eden Fazilet Karamanlı, "Ben bu altınlardan umudu kesmiştim, önemli olan altın değil. Yaşlı bir kadınım, ölebilirdim beni bu hale getiren kişiye üzülüyorum. 3 kuruş için hapse girecek, altın önemli değil" dedi. Kendisine yardımcı olan polisleri evine kahve içmeye beklediğini de söyleyen Karamanlı ekip otosuyla tekrar evine gönderildi.