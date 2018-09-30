Anamur MYO’da 2 yeni bölüm daha hizmete girdi

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'na 2 yeni bölüm daha açıldı. Toplam 8 programda hizmet veren okula aşçılık ve halkla ilişkiler bölümleri de eklendi. Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'nun tercih sonuçlarına göre kontenjanları tamamen doldu. Anamur Meslek Yüksek Okul Müdürü Gürkan Temiz, "2018- 2019 Akademik Yılı aşçılık ve halkla ilişkiler kontenjanımız ilk tercih döneminde yüzde yüz doldu. Alanlarında önemli çalışmalara imza atan 27 öğretim üyemiz ve 50 idari personelimizle 8 programda eğitim veren okulumuza bu yıl 285 öğrencinin kayıtları yapıldı. Ek kontenjanlarla bu sayının 300 ve üzeri olması bekleniyor. Okulumuzda toplam 940 öğrencimiz bulunmaktadır" dedi.