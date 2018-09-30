Cinayet sanıkları birbirine düştü

Adana
'da
bıçaklanarak öldürülen iş adamı Kazım Fidancı'yı(69) aralarındaki para meselesinden dolayı eşcinsel sevgilisine öldürttüğü ileri sürülen Nazmi Keser, mahkemede suçlamayı kabul etmeyerek, cinayeti Halil İlhan'ın gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Arkadaşını yalanlayan Halil İlhan'da Kazım Fidancı'yı Nazmi Keser'in öldürdüğünü ileri sürdü. Ölen adamın yakınları, sanıkların cezalandırılmasını istedi. TEFECİ İDDİASI
Olay, 22 Ağustos 2017'de merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi göl kenarında meydana geldi. Çatı işleri yapan Kazım Fidancı'nın yanında çalışan Nazmi Keser, ayrılıp kendi şirketini kurdu. İddianameye göre, Nazmi Keser, paraya sıkışınca Kazım Fidancı'nın tanıştırdığı tefeciden para aldı. Tefeci de yüksek faiz ile çok para isteyince ödeme güçlüğüne düştü. Tefeci de, Kazım Fidancı aracılığıyla parayı istedi. Nazmi Keser, para konusunu eşcinsel birliktelik yaşadığı Halil İlhan'a anlattı. Halil İlhan'ın iddiasına Nazmi Keser, maddi konuda kendisine yardım edeceğini söyleyerek Kazım Fidancı'yı öldürmesini istedi. Eşcinsel genç, gey hesabı ile teklif götürünce Kazım Fidancı tarafından reddedildi. Bunun üzerine de bayan adıyla sosyal medyada hesap açıp, arkadaşlık teklif etti. Kadın kılığına giren Halil İlhan, işadamıyla buluşup, bıçaklayarak olayı gerçekleştirdi. Soruşturma sonucu 2 şüpheli tutuklandı. BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak öldürmek" suçundan hakim karşısına çıkan sanıklar birbirine düştü. Nazmi Keser, "Halil öldürdü" derken, Halil İlhan'da "Nazmi öldürdü" diye konuştu. Öldürülen işadamının yakınları ise 2 sanığında en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Sanıkların tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için Cumhuriyet duruşma savcısına vererek, duruşmayı erteledi.