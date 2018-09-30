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Çukurova Basketbol’da iki transfer birden

Giriş Tarihi: 30.9.2018
Bilyoner .com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Çukurova Basketbol, 21 yaşındaki Hırvat oyuncu Iva Slonjsak ve tecrübeli oyuncu Şaziye İvegin Üner'i kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan ekibi, transfer çalışmalarını 2 yeni oyuncuyla sürdürdü. İlk olarak, Hırvatistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 1,83 metre boyundaki Slonjsak'ı kadrosuna katan Çukurova Basketbol, birçok kez Türk milli takımının formasını terleten 36 yaşında ve 1,80 metre boyundaki Şaziye İvegin Üner ile de anlaştı.
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Çukurova Basketbol’da iki transfer birden
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