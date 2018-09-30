Danışma Meclisinde aday adaylarına tavsiyeler

AK Parti Karaisalı İlçesi 83. Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Adana
İl Başkanı Fikret Yeni, yerel seçimlere giderken en çok aday adayı başvurusu yapılan parti olacaklarını belirterek, "Aday adayı arkadaşlarımdan ricam, teşkilatlarımızdan bir ayrıcalık beklememeleridir" dedi. AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici, gecegündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "16 Nisan referandumunda yüzde 67,5 ile Adana'nın en yüksek oyunu çıkartan ilçeyiz. 24 Haziran seçimlerinde ise yüzde 69.78 ve Cumhurbaşkanlığı için ise yüzde 73.80 oy oranı sayısı ile büyük bir başarıya imza attık. Cumhur İttifakına destek veren MHP seçmenlerine de teşekkür ediyoruz" dedi. Mustafa Ekici, Cavit Namdar, Ahmet Vefik Çopuroğlu, Turgay Bulut ve Saniye Usta'nın divan heyetini oluşturduğu Danışma Meclisinde konuşan AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, yerel seçimlere giderken en çok aday adayı başvurusu yapılan parti olacaklarını belirterek, "Aday adayı arkadaşlarımdan ricam, teşkilatlarımızdan bir ayrıcalık beklememeleridir" dedi. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da konuşmasında, Karaisalı İlçesinin AK Parti'nin kuruluşundan itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak hep destek olduğunu söyledi.