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Erdemli’de yaralı ağaç sansarı tedavi altına alındı

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
Erdemli’de yaralı ağaç sansarı tedavi altına alındı
Erdemli Akdeniz Mahallesi'nde yaralı halde bulunan ağaç sansarı tedavi edilmek üzere Erdemli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından Tarsus Hayvan Hastanesine teslim edildi. Yaralı hayvan, Tarsus Hayvanat bahçesi yetkililerine teslim edildi. Bir araç tarafından çarpıldığı tahmin edilen hayvanın tedavisi yapıldıktan sonra yaşam alanı olan doğaya geri bırakılacak.

DUYARLILIK SEVİNDİRİCİ
Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefi Mevlut Çetin, "Doğaya karşı duyarlı vatandaşların her geçen gün artmasının sevindirici olduğunu belirterek, yaralı ağaç sansarını bize haber verdiler. Biz de tedavisinin yapılmasını sağlamak üzere Tarsus'a gönderdik. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye belirtti.
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Erdemli’de yaralı ağaç sansarı tedavi altına alındı
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