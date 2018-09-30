HKÜ’nün yeni öğrencileri kenti gezdi

Hasan
Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ
) oryantasyon programı kapsamında yeni öğrencilerine Gaziantep
'i gezdirip tarihi yerleri tanıttı. HKÜ ailesine yeni katılan öğrenciler Gaziantep Kültür Gezisi Etkinliği gezisine ilgi gösterdi. Kentte yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, şehrin yapısına ve olanaklarına hızla adapte olmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen gezi renkli geçti. 3 BOYUTLU SUNUM
Gençler ziyaretlerinde Gaziantep savunması kahramanlarının kurtuluş mücadelesini, Cumhuriyet dönemi Gaziantep'inin 3 boyutlu bir sunumunu ve Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde öğretmenevi balkonundan yaptığı konuşmanın elektronik robotla ve Ata'nın kendi sesiyle canlandırıldığı gösteriyi izledi. HAYRAN KALDILAR
Antep Halkının düşman işgaline karşı direniş öyküsü figürlerinin yer aldığı Panorama Müzesini ziyaret eden öğrenciler gezinin devamında Gaziantep Emine Göğüş Mutfak müzesiyle en lezzetli yemekleri ve "Antep Yemek Kültürü"nü yakından tanıma imkanı buldu. HKÜ'lü gençler Gaziantep Kalesinde şehri tepeden izleme fırsatı buldu.